Об этом сообщает телеграм-канал "Дай ударитЪ".
Такое решение было принято, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией и не ставить под угрозу скорый рестарт чемпионата России.
Напомним, РПЛ возобновится 21 июня.
"Спартак" в турнирной таблице занимает 8-е место, набрав 28 очков в 22 матчах.
Игроки и тренерский штаб "Спартака" две недели будут жить на базе в Тарасовке
Футболисты и тренерский штаб "Спартака" ближайшие две недели будут находиться на самоизоляции на базе в Тарасовке.
Фото: Матч ТВ
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