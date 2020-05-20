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Игроки и тренерский штаб "Спартака" две недели будут жить на базе в Тарасовке

Футболисты и тренерский штаб "Спартака" ближайшие две недели будут находиться на самоизоляции на базе в Тарасовке.
Фото: Матч ТВ
Об этом сообщает телеграм-канал "Дай ударитЪ".

Такое решение было принято, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией и не ставить под угрозу скорый рестарт чемпионата России.

Напомним, РПЛ возобновится 21 июня.

"Спартак" в турнирной таблице занимает 8-е место, набрав 28 очков в 22 матчах.


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Теги: Спартак
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