Кадыров прибыл в Москву из-за подозрения на коронавирус

У почетного президента "Ахмата" Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус.

Фото: Живая Кубань

Как информирует Telegram-канал Baza, глава Чеченской Республики доставлен в один из госпиталей Москвы.



Кадыров уже несколько дней назад стал чувствовать признаки ОРВИ. Затем последовало ухудшение состояния, и местные врачи порекомендовали обратиться в столичную клинику.



Как утверждает источник, у почетного президента "Ахмата" диагностировано поражение легких.



15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура. "Ахмат" находится на 16-м месте таблицы, в активе команды 20 очков.



По статистике на 21 мая, в России 317 554 заболевших COVID-19 (8 849 за последние сутки), 92 681 человек выздоровел, 3 099 - умерло. Всего в мире количество зараженных перевалило отметку в 5,1 миллионов.