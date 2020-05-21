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"Динамо" приступит к тренировкам 22 мая

Игроки московского "Динамо" завтра начнут тренировочный процесс на базе в Новогорске.
Фото: Чемпионат
Как сообщает СЭ, повторный тест на COVID-19, который динамовцы прошли из-за пяти положительных результатов первого тестирования, дал отрицательные результаты.

В тренировке завтра смогут принять участие 16 игроков. Легионеры Филипп, Нжи, Шиманьски и Хильемарк прилетели в страну недавно и вынуждены остаться на карантине.

15 мая стало известно, что чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура, по итогам которых лидирует "Зенит", имея в активе 50 очков. "Динамо" находится на 6-м месте таблицы, в активе команды 30 баллов.

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Теги: Динамо
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