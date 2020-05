"Где Кикнадзе, только грязь". Плакаты в поддержку Сёмина были вывешены у стадиона "Локомотива" и главного офиса "РЖД"

View this post on Instagram

Из предложки: «Вчера вместе с парнями провели акцию в поддержку Юрия Палыча с конкретным осуждением принятого решения руководством клуба о непродлении с ним контракта. Подготовили баннер и ряд текстовиков, которые растянули у стадиона, а после развесили вдоль МЦК, станции «Локомотив», на перегоне метро, на Преображенской площади. И прокатились, наконец, до главного офиса РЖД, где текстовик также был размещён перед окнами офиса. Спасибо, всем участвовавшим и, ребята, не слушайте никого, делайте акции в поддержку Юрия Палыча, даже в этой сложной сложившейся ситуации с пандемией. Ибо, такого ухода он не достоин! #укик #kickнадземещерякoff #юрийпалычнашевсё #толькосёминюрийпалыч #рукипрочьотпалыча #юсве