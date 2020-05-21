Ранее сообщалось, что питерский клуб возобновил занятия на базе в Удельной, хотя в регионе был продлен режим самоизоляции. Позже стало известно, что власти Санкт-Петербурга разрешили клубу возобновить занятия в ограниченном режиме.
— У нас нет информации о том, что "Зенит" возобновил тренировки. Руководство клуба нам тоже это в беседе не подтвердило.
Было письмо от московских клубов, которые указывали, что "Зенит" приступил к тренировкам, но они не смогли сказать, откуда эта информация, — заявил Митрофанов в интервью Sport24.
Напомним, чемпионат России по футболу возобновится ровно через месяц, 21 июня. Он был приостановлен 16 марта из-за ситуации с коронавирусом в стране. Командам осталось доиграть восемь туров.
РФС: было письмо от московских клубов, что "Зенит" возобновил тренировки. У нас такой информации нет
Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию о том, что "Зенит" возобновил тренировки в обход режима самоизоляции.
Фото: Getty Images
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