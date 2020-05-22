"На самом деле к смене местоположения отношусь очень позитивно. Люблю путешествовать. Что касается смены клубов, конечно, никогда не понимал, почему люди меняют по 15 команд за карьеру. Хотя сейчас это считается нормой. Если ли же ты всю карьеру провел в одном или двух клубах, то уже считаешься легендой. Чуть ли не памятник надо ставить. Хотя в моем понимании долгая работа в одном клубе должна быть в порядке вещей. Учитывая, что сейчас футбол — бизнес и рынок, сложно загадывать, где окажусь в дальнейшем. Знаю точно, что пока заканчивать карьеру не собираюсь", - приводит слова Комбарова Sportbox.ru.
Комбаров с 2010 по 2019 год выступал за московский "Спартак". В составе красно-белых защитник выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
За "Крылья" Комбаров провел 16 матчей.
Самарский клуб после 22 туров занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.
Дмитрий Комбаров: пока заканчивать карьеру не собираюсь
Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
Фото: Матч ТВ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!