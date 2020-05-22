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Владимир Путин одобрил решение о возобновлении работы спортивных баз

Президент России Владимир Путин поддержал решение о скором возобновлении работы центров подготовки сборных России по различным видам спорта.
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС. При этом президент подчеркивает, что должны быть соблюдены все меры безопасности и санитарных требований.

- Вы мне сказали, что у вас могут возникнуть сложности с доставкой сборных команд к местам их тренировок на эти базы. Пожалуйста, я вам, конечно, помогу, не вижу никаких проблем. Главное - организовать работу на месте, и так ее организовать, чтобы она полностью отвечала санитарным требованиям, - сказал Путин.

Сегодня министр спорта России Олег Матыцин доложил президенту страны о подготовлении плана мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов.

- С понедельника мы готовы уже начать работу базы в Новогорске, "Озеро Круглое", а с 1 июня готовы начать работу четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму, - доложил Матыцин президенту.

Напомним, ранее министерство спорта Российской Федерации поддержало решение исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона РПЛ.

Минспорт РФ одобрил решение о возобновлении сезона РПЛ

Чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура.


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Теги: Путин
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