Об этом сообщает ТАСС. При этом президент подчеркивает, что должны быть соблюдены все меры безопасности и санитарных требований.
- Вы мне сказали, что у вас могут возникнуть сложности с доставкой сборных команд к местам их тренировок на эти базы. Пожалуйста, я вам, конечно, помогу, не вижу никаких проблем. Главное - организовать работу на месте, и так ее организовать, чтобы она полностью отвечала санитарным требованиям, - сказал Путин.
Сегодня министр спорта России Олег Матыцин доложил президенту страны о подготовлении плана мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов.
- С понедельника мы готовы уже начать работу базы в Новогорске, "Озеро Круглое", а с 1 июня готовы начать работу четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму, - доложил Матыцин президенту.
Напомним, ранее министерство спорта Российской Федерации поддержало решение исполкома Российского футбольного союза о возобновлении сезона РПЛ.
Минспорт РФ одобрил решение о возобновлении сезона РПЛ
Чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в середине марта. На данный момент команды сыграли 22 тура.
Владимир Путин одобрил решение о возобновлении работы спортивных баз
Президент России Владимир Путин поддержал решение о скором возобновлении работы центров подготовки сборных России по различным видам спорта.
Фото: РИА Новости
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