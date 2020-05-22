"В курсе, что в России скоро возобновится чемпионат — это отличные новости! Люди очень соскучились по футболу. Да, пока они не попадут на трибуны, но пока важно потерпеть. За любимую команду хочется переживать даже на дистанции", - приводит слова Черышева пресс-служба сборной России.
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 21 июня.
В текущем сезоне чемпионата Испании 29-летний Черышев провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Денис Черышев: возобновление РПЛ - это отличные новости!
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев высказался о скором возобновлении сезона в чемпионате России.
Фото: "Валенсия"
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