Озбилиз: кинь Джано в "Барселону", был бы одним из лучших в Европе

"Футболисту такого типа и такого качества, как Джано, нужны определенные условия и факторы, чтобы реализовать себя в полной мере. Кинь его в "Барселону", которая подходит ему по стилю и философии, Джано был бы одним из лучших футболистов Европы. С его техникой он бы мог спокойно играть на более высоком уровне", - приводит слова Озбилиза Sport24.
Джано выступал за "Спартак" с 2009 по 2020 год. Всего Джано провел за "Спартак" 146 матчей, в которых забил 16 голов. В составе московской команды он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
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Бывший футболист "Спартака" Арас Озбилиз считает, что бывший полузащитник красно-белых Джано Ананидзе смог бы заиграть в "Барселоне".
Фото: ФК "Спартак"
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