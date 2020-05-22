Журналист Василий Конов в телеграме ранее сообщил, что "Тамбов" должен около 17 миллионов рублей. Клуб могут не допустить к новому сезону, если долг не будет погашен.
"Да, у нас есть задолженность перед ними. Но это не проблема.
Риска не пройти лицензирование нет, мы погасим долг, все будет без проблем. Это небольшая сумма, разберемся", - цитирует Худякова Sport24.
"Тамбов" после 22 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 25 очков.
Худяков прокомментировал слухи о том, что у "Тамбова" есть задолженности за аренду стадиона
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков подтвердил, что у клуба имеются задолженности перед "Спорт-Ин" за аренду стадиона.
Фото: ФК "Тамбов"
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