Худяков прокомментировал слухи о том, что у "Тамбова" есть задолженности за аренду стадиона

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков подтвердил, что у клуба имеются задолженности перед "Спорт-Ин" за аренду стадиона.

Фото: ФК "Тамбов"