Об этом сообщает "Спорт-экспресс".
Отмечается, что на борту находились наставник "Крыльев Советов" Миодраг Божович, футболисты самарского клуба и "Уфы".
"Оренбург" не прислал необходимые документы на своих игроков. Теперь футболисты отправятся по маршруту Белград-Загреб-Франкфурт-Минск-Москва-Оренбург.
Напомним, чемпионат России возобновится 21 июня. Сезон был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.
"Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.
Три игрока "Оренбурга" не смогли улететь в Россию из-за отсутствия документов
Футболисты "Оренбурга" Даниэл Мишкич, Урош Радакович и Рикарду Алвеш не смогли вылететь из Белграда в Россию.
Фото: Instagram
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