Три игрока "Оренбурга" не смогли улететь в Россию из-за отсутствия документов

Футболисты "Оренбурга" Даниэл Мишкич, Урош Радакович и Рикарду Алвеш не смогли вылететь из Белграда в Россию.

Фото: Instagram