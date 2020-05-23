Агент отметил, что контракт серба с "Оренбургом" действует до 31 мая.
"Он уже закончил свое выступление там и попрощался с ребятами. Больше его в "Оренбурге" не будет, потому что потом ему придется находится на карантине, и контракт уже закончится", - сказал Горбенко.
Также он ответил на вопрос о том, был ли вариант продлить контракт до окончания сезона РПЛ.
"Разговоры были, но мы не видим смысла продлевать. Не горит желанием футболист возвращаться", - приводит слова агента Sport24.
Деспович выступал за "Оренбург" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей и забил 8 голов.
Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы ЦСКА и "Локомотив".
Деспотович потенциально интересен "Локомотиву"
В ЦСКА прокомментировали информацию о том, что в клуб перейдет Деспотович
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В турнирной таблице РПЛ "Оренбург" занимает 13-е место, набрав в 22 турах 23 очка.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновиться сезон должен 21 июня.
Агент Деспотовича сообщил, что игрок не вернется в "Оренбург"
Агент нападающего "Оренбурга" Джордже Деспотовича Юрий Горбенко сообщил, что футболист продолжит карьеру в другом клубе.
Фото: Sportbox
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