22 мая стало известно, что у футболиста, а также всей его семьи обнаружена коронавирусная инфекция.
"Михаилу Сергеевичу большой привет, мне очень приятно, что он поддержал меня. Спасибо! Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок", - цитирует Погребняка "Р-Спорт".
Погребняк в нынешнем сезоне провел 12 матчей и забил два гола.
Президент "Урала" Григорий Иванов ранее сообщил, что состояние футболиста нельзя назвать хорошим.
Жена Погребняка рассказала, как семья переносит коронавирус
Павел Погребняк: кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок
Нападающий "Урал" Павел Погребняк поблагодарил за поддержку заслуженного артиста РСФСР Михаила Боярского.
Фото: ФК "Урал"
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