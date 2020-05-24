Об этом сообщает "СЭ".
По информации источника, Тедеско намерен дать Мелкадзе возможность проявить себя в следующем сезоне. Полузащитник забил шесть мячей в 13-ти встречах РПЛ в составе "Тамбова".
Александру Ташаеву ("Рубин", 10 матчей) и Артёму Тимофееву ("Крылья Советов", 15 матчей, результативная передача) в "Спартаке" будут подыскивать другие варианты продолжения карьеры.
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмую точку в таблице. Чемпионат должен возобновиться 21 июня.
Источник: Тедеско намерен дать шанс Мелкадзе, на Ташаева тренер не рассчитывает
Стали известны планы главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско на выступающих в аренде игроков.
Фото: ФК "Спартак"
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