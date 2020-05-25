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ЦСКА может получить разрешение на тренировки в Ватутинках завтра

Стало известно, что в скором времени армейцы, возможно, смогут возобновить тренировки на базе.
Об этом сообщает "СЭ".

Напомним, что тренировочный комплекс красно-синих находится в Новой Москве, поэтому ЦСКА необходимо получить согласие мэрии на проведение занятий.

Ранее власти разрешили проводить тренировки лишь на территории Подмосковья.

Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.




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