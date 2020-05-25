Об этом сообщает "СЭ".
Напомним, что тренировочный комплекс красно-синих находится в Новой Москве, поэтому ЦСКА необходимо получить согласие мэрии на проведение занятий.
Ранее власти разрешили проводить тренировки лишь на территории Подмосковья.
Возобновление чемпионата России запланировано на 21 июня.
ЦСКА может получить разрешение на тренировки в Ватутинках завтра
Стало известно, что в скором времени армейцы, возможно, смогут возобновить тренировки на базе.
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