Как сообщает СЭ, скаут "Локо" Андрей Лосюк пытался договориться с итальянцами о продлении контракта с португальцем до завершения текущего сезона РПЛ, но к решению стороны не пришли.
В нынешнем сезоне РПЛ Жоау Мариу провёл 11 матчей за "железнодорожников", в которых забил один мяч и стал автором трёх результативных передач.
После 22-го тура "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Лидирующий в РПЛ "Зенит" набрал на девять очков больше.
Жоау Мариу покинет "Локомотив" по окончании аренды
Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому "Интеру", покинет "железнодорожников" после 30 июня.
Фото: РИА Новости
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