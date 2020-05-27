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Жоау Мариу покинет "Локомотив" по окончании аренды

Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому "Интеру", покинет "железнодорожников" после 30 июня.
Фото: РИА Новости
Как сообщает СЭ, скаут "Локо" Андрей Лосюк пытался договориться с итальянцами о продлении контракта с португальцем до завершения текущего сезона РПЛ, но к решению стороны не пришли.

В нынешнем сезоне РПЛ Жоау Мариу провёл 11 матчей за "железнодорожников", в которых забил один мяч и стал автором трёх результативных передач.

После 22-го тура "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Лидирующий в РПЛ "Зенит" набрал на девять очков больше.


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Теги: Мариу Локомотив
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