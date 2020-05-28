Коронавирусная инфекция выявлена у Дмитрия Баринова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова и Романа Тугарева.
Отмечается, что болезнь у игроков протекает без симптомов, а сами футболиста чувствуют себя хорошо. Сейчас они находятся дома на самоизоляции.
Напомним, ранее коронавирус был выявлен у форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана.
Чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
ФК "Локомотив"
Четыре футболиста "Локомотива" заразились коронавирусом
Четыре футболиста "Локомотива" заразились коронавирусом.
Фото: ТАСС
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