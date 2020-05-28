Сегодня стало известно, что матчи чемпионата России будут проходить с болельщиками. Стадион должен быть заполнен не более чем на 10% мест от общего количества.
"Отсчитывая от нашей полной вместимости, получается около 6,5 тыс. зрителей. Это уже что-то. Как планируем распределять билеты между болельщиками? Мы эту новость только сейчас получили, поэтому будем готовиться, чтобы было по справедливости", - цитирует Медведева ТАСС.
Чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Возобновится турнир 21 июня.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав в 22 матчах 20 очков.
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Медведев: будем готовиться, чтобы распределение билетов было по справедливости
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос о том, как клуб будет распределять билеты между болельщиками.
Фото: ТАСС
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