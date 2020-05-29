- В ворота "Ростова" на последних минутах в сезоне-2014/15, когда мы смогли пробиться в Лигу чемпионов в последнем туре. Мы не хотели играть в Лиге Европы. Нам нравилось быть среди лучших, - сказал Вернблум в видео YouTube-канала ЦСКА.
33-летний Вернблум перешел в ЦСКА из голландского АЗ. За армейский клуб швед провел 167 матчей и забил 17 голов.
Летом 2018 года он покинул ЦСКА и заключил контракт с ПАОК. Также в активе Вернблума 50 матчей за сборную Швеции.
В турнирной таблице текущего сезона ЦСКА занимает пятое место, набрав 36 очков в 22 матчах.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Рестарт намечен на 21 июня.
Вернблум назвал свой лучший гол за ЦСКА
Экс-хавбек ЦСКА Понтус Вернблум, ныне выступающий за ПАОК, рассказал о самом лучшем голе во время игры за московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
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