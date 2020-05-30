Сегодня РБ-Бизнес со ссылкой на документы Федеральной налоговой службы опубликовал доходы клубов РПЛ.
За прошлый год прибыль команды из северной столицы составила 547,2 млн рублей. Также в топ-3 вошли "Уфа" (370,9 млн рублей) и "Рубин" (188,3 млн рублей).
На последнем месте по этому показателю расположился "Краснодар". Прибыль клуба ушла в минус и составила -1,97 млрд рублей.
Лидер по выручке - "Зенит" (11,3 млрд рублей). Следом за ним расположились "Локомотив" (6,1 млрд рублей) и "Спартак" (5,4 млрд рублей).
По итогам 2019 "Зенит" стал самым прибыльным клубом РПЛ. Также в тройке "Уфа" и "Рубин"
Петербургский клуб - самый прибыльный по итогам прошлого года.
Фото: РБ-Бизнес
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