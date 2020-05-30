- Николич прибыл в Москву? Все верно, - цитирует Мещерякова РИА Новости.
Контракт 40-летнего Марко Николича с "красно-зелеными" вступает в силу 1 июня.
Напомним, нынешний тренер "Локомотива" Юрий Семин покинет пост по истечении контракта 31 мая.
Команда в нынешнем сезоне чемпионата России идёт на втором месте турнирной таблицы, имея в активе 41 очко. Отставание от "Зенита" - 9 баллов.
В "Локомотиве" подтвердили прибытие Николича в Россию
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков подтвердил информацию о прибытии нового главного тренера команды Марко Николича в Москву.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!