Напомним, что руководство московского клуба приняло решение не продлевать соглашение с легендой "Локомотива". С 1 июня главным тренером команды стал сербский специалист Марко Николич.
- Торжественные проводы во время матча? С этими руководителями — нет. Когда они закончат свою перестройку, и придут другие — да. Я "Локомотив" люблю, это огромная часть моей жизни. И он не имеет отношения к этой группе людей, - приводит слова Сёмина "СЭ".
Российский специалист отметил, что всегда будет болеть за "Локомотив" и выразил благодарность болельщикам московского клуба.
- А как не переживать за наших болельщиков! Я отдавал им все сердце и всю душу, - заявил Сёмин.
"Я для руководства клуба не ручной тренер и им мешаю". Семин - об уходе из "Локомотива"
"Локомотив" опубликовал прощальное видео в честь Семина
Юрий Сёмин ответил, пожмет ли при встрече руку Кикнадзе и Мещерякову
После 22-х туров "Локо" занимает второе место в чемпионате России. Сезон возобновится 21 июня.
Сёмин: торжественные проводы? С этими руководителями — нет
Экс-рулевой московского "Локомотива" Юрий Сёмин ответил на вопрос, готов ли он принять участие в памятных мероприятиях в честь своего ухода из клуба.
Фото: "СЭ"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!