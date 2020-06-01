"Ростов" трижды пытался купить защитника "Авангарда", клуб отвечал отказом
- Такое решение выглядит тем более странным, учитывая, что клуб испытывает финансовые проблемы, отказался от участие в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне и наверняка деньги за мой трансфер не были бы лишними.
К тому же некоторое время назад генеральный директор клуба открытым текстом говорил, что если на футболистов "Авангарда" будет спрос из ведущих команд ФНЛ и тем более РПЛ, препятствий для их ухода не будет. А теперь получается, что это были пустые обещания, - цитирует Ковалева Чемпионат.
Также уроженец Курска добавил, что хоть "Аванград" и родная для него команда, он очень расстроен ситуацией и до последнего дня надеялся, что клубы договорятся о трансфере.
Ранее сообщалось, что за десять дней ростовчане сделали "Авангарду" три предложения, каждый раз улучшая условия возможной сделки, однако руководство клуба ответило отказом.
20-летний Константин Ковалев в завершившемся досрочно розыгрыше ФНЛ провел 18 матчей за "Авангард", в которых отметился одним голом.
Защитник "Авангарда": гендиректор обещал, что отпустит в клуб РПЛ. Получается, что это были пустые обещания
Защитник курского "Авангарда" Константин Ковалев прокомментировал новость о том, что клуб не отпустил его в "Ростов".
Фото: AFP
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