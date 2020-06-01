Напомним, что чемпионат России был приостановлен в середине марта в связи с распространением коронавируса. Возобновление назначено на 21 июня, команды получили по три недели на подготовку к оставшимся восьми турам.
- Три недели подготовки? Конечно, хотелось бы больше. Нужно и контрольные матчи проводить, чтобы функциональная и игровая готовность была приближена к оптимальной.
Время, которое есть, одинаково для всех клубов. Наверное, его недостаточно, чтобы подойти в оптимальном состоянии, но достаточно, чтобы через игры набирать форму, - приводит слова тренера пресс-служба "Зенита".
После 22-х туров "Зенит" лидирует в чемпионате России с отрывом в девять очков.
Сегодня стало известно, что Семак подписал новое соглашение с питерским клубом по схеме "2+1".
Семак: три недели подготовки перед возобновлением РПЛ? Этого недостаточно, чтобы подойти в оптимальном состоянии
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил время, которое было выделено клубам РПЛ на подготовку к возобновлению сезона.
Фото: ФК "Зенит"
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