"Не сошлись в деньгах". Малафеев – о не состоявшемся переходе Смолова в "Зенит"

Напомним, что за испанскую команду нападающий играет на правах аренды до фактического конца сезона. В текущем чемпионате Смолов забил гол в шести матчах Ла Лиги.
Права на футболиста принадлежат "Локомотиву".
- Мы очень долго торговались. По большому счету, просто не сошлись в деньгах. Я и с Федей общался, и с агентами.
Готов ли Фёдор был ехать в Петербург? Сначала был готов, потом из-за того, что переговоры шли не так, как ему хотелось, сделка не состоялась.
Позже Федор сказал, что не хочет в "Зенит". Не знаю, была ли это игра агентов, но это была рабочая обстановка, - приводит Sport24 слова бывшего функционера.
"Зенит" после 22-х туров лидирует в чемпионате России. Возобновление турнира запланировано на 21 июня.
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Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал, что питерский клуб мог усилить игрок "Сельты" Фёдор Смолов.
Фото: Getty Images
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