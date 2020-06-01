Смолов может перейти в один из турецких топ-клубов

Как сообщает Fotospor, в услугах форварда заинтересованы "Бешикташ", "Галатасарай" и "Фенербахче".
30-летний Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды до окончания чемпионата Испании. В клуб из Виго он перешел в зимнее межсезонье.
За "Сельту" футболист провел 6 матчей и забил один гол. Контракт Смолова с московским клубом действует до лета 2022 года.
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Фото: Eurosport
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