Смолов может перейти в один из турецких топ-клубов

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Как сообщает Fotospor, в услугах форварда заинтересованы "Бешикташ", "Галатасарай" и "Фенербахче".30-летний Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды до окончания чемпионата Испании. В клуб из Виго он перешел в зимнее межсезонье.За "Сельту" футболист провел 6 матчей и забил один гол. Контракт Смолова с московским клубом действует до лета 2022 года.