Источник: "Ротору" выделили 500 млн рублей из бюджета

Стало известно, что волгоградский клуб нашёл часть необходимых для выступления на уровне РПЛ средств.

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Об этом рассказал Сергей Егоров на своём канале "Футбольный Биги".



Ранее сообщалось, что вышедший в РПЛ по итогам досрочно завершённого сезона "Ротор" может сняться с соревнований.



- "Ротору", по моей информации, выделили 500 млн рублей из бюджета, а остальное сказали искать самостоятельно, - сказал журналист.



Прежде становилось известно, что клубу необходимо собрать 1,377 миллиарда рублей.

