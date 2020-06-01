Об этом рассказал Сергей Егоров на своём канале "Футбольный Биги".
Ранее сообщалось, что вышедший в РПЛ по итогам досрочно завершённого сезона "Ротор" может сняться с соревнований.
- "Ротору", по моей информации, выделили 500 млн рублей из бюджета, а остальное сказали искать самостоятельно, - сказал журналист.
Прежде становилось известно, что клубу необходимо собрать 1,377 миллиарда рублей.
Источник: "Ротору" выделили 500 млн рублей из бюджета
Стало известно, что волгоградский клуб нашёл часть необходимых для выступления на уровне РПЛ средств.
Фото: v1
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