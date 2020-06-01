В текущем сезоне Коновалов не провёл в РПЛ ни одного матча. Ранее игрок выступал за "Торпедо-БелАЗ", а также сербские команды "Раднички" и "Бачка Паланка".
- Отношение к "Спартаку" у меня нейтральное. Особого настроя у меня не будет, я всегда на каждую игру настраиваюсь одинаково серьезно.
Соглашусь ли, если позовут в ЦСКА? Почему нет? Человек меняет же работу. У болельщиков свои взгляды, у футболистов они другие, - приводит слова игрока "Бизнес Online".
"Рубин" после 22-х туров занимает 14-ю строчку. Сезон РПЛ возобновится 21 июня.
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Воспитанник "Спартака" Коновалов: соглашусь, если позовут в ЦСКА. Почему нет?
Голкипер "Рубина" Иван Коновалов рассказал о том, что не испытывает к "Спартаку", в академии которого он обучался, особенных чувств.
Фото: КП
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