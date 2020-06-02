Об этом сообщает "Чемпионат".
Отмечается, что руководство клуба предлагает игрокам рассмотреть новые условия контрактов с понижением заработной платы, мотивируя это возможным банкротством клуба. Но игроки отказываются.
"Оренбург" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 22 турах.
Чемпионат России, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
Футболисты "Оренбурга" отказываются идти на понижение зарплаты на 30%
Футболисты "Оренбурга" не хотят идти на понижение зарплаты на 30%.
Фото: ФК "Оренбург"
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