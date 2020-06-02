- Неманью Матича из "Кошице" я увидел в конце 2008 года и привёз информацию по нему в клуб. Наши руководители посмотрели его в матче за "Кошице" зимой, когда те были на сборах. Он не приглянулся, и тему закрыли. Через полгода Матича купил "Челси".
В том же 2008 году мы плотно смотрели Блеза Матюиди. У нас были возможности забрать его из "Сент-Этьена", но на эту позицию предпочли другого игрока. Тогда потенциал Матюиди уже просматривался, - цитирует скаута Матч ТВ.
31-летний сербский полузащитник Неманья Матич сейчас выступает за "Манчестер Юнайтед". Он перешел в стан "красных дьяволов" из "Челси" в июле 2017 года. Полузащитник подписал с клубом трёхлетний контракт с возможностью продления ещё на год. Сумма трансфера составила 40 млн фунтов. Также Матич выступал в "Бенфике" и "Витессе".
33-летний французский хавбек Блез Матюиди перешел в "Ювентус" в августе 2017 из "ПСЖ". Контракт был заключен на 3 года. Сумма трансфера - 20 млн евро. В его активе 118 матчей за команду, в которых он забил восемь голов и сделал 7 результативных передач. Также Матюиди выступал за "Сент-Этьен" и "Труа".
Бывший скаут "Спартака" рассказал, что в команде могли оказаться Матич и Матюиди
Бывший скаут "Спартака" Григорий Евтушенко рассказал о футболистах, которые могли оказаться в столичном клубе.
Фото: РИА Новости
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