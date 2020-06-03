"Моя малышка". Жена Жиркова поздравила Барановскую с днем рождения Супруга игрока "Зенита" Юрия Жиркова Инна опубликовала пост в инстаграме, в котором поздравила Юлию Барановскую, экс-жену Андрея Аршавина с днем рождения. View this post on Instagram Моя малышка ,с днём рождения ! @baranovskaya_tv скучаю и люблю ! ?? A post shared by Инна Жиркова (@innazhirkova) on Jun 3, 2020 at 12:05pm PDT Сейчас Юлия Барановская ведет передачи на "Первом канале". Андрей Аршавин выступает экспертом на телеканале Матч.Аршавин и Барановская развелись в 2013 году. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 23:20 Опубликовал: Никита Борискин Теги: Жирков Аршавин Нашли ошибку в статье? Напечатать (1) 20 1 2 3 4 5