По данным Metaratings, владелец "красно-белых" Леонид Федун запретил гендиректору клуба Томасу Цорна тратить дополнительные средства на покупку хавбека.
Москвичи готовы подписать хорватского футболиста, но лишь в статусе свободного агента. Либо после того, как один из игроков этой позиции будет продан.
В текущем сезоне чемпионата Хорватии 29-летний полузащитник в 10 матчах забил 2 гола и отдал 2 передачи. За "Динамо" Ариян Адеми выступает с 2010 года. Контракт игрока действует до 2025. Transfermarkt оценивает хорвата в 5,5 млн евро.
Адеми окажется в "Спартаке" только после того, как клуб продаст кого-то из игроков
Полузащитник загребского "Динамо" Ариян Адеми перейдет в "Спартак" лишь в том случае, если "красно-белые" продадут кого-либо из своих футболистов.
Фото: Twitter CroSports
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