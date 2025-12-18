Матчи Скрыть

Экс-вратарь "Спартака" стал лучшим игроком "Урала" в первой части сезона

Вратарь Александр Селихов признан лучшим игроком "Урала" по итогам первой части сезона Первой лиги.
Фото: ФК "Урал"
Об этом сообщила пресс-служба "Урала". В текущем сезоне Селихов защищал ворота екатеринбуржцев в 19 матчах Первой лиги, в которых 10 раз отыграл "на ноль" и пропустил 11 мячей.

На данный момент в активе "Урала" 41 очко. Команда занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, уступая воронежскому "Факелу", который набрал на 7 очков больше.

Ранее Селихов выступал за московский "Спартак" вместе с которым стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В феврале 2025 года голкипер перешел в "Урал".

