Ранее сообщалось, что 73-летний специалист является одним из основных кандидатов на пост главного тренера киевлян.
"Ко мне по этому поводу никто не обращался", - приводит слова Семина "Чемпионат".
Напомним, Семин уже возглавлял "Динамо" с 2007-го по 2009-й, а также с 2010 по 2012 год.
Семин покинул московский "Локомотив" по истечении срока соглашения. Вместо него команду возглавил серб Марко Николич.
Семин отреагировал на слухи о возможном назначении в киевское "Динамо"
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал новость о том, что он может возглавить киевское "Динамо".
Фото: © Global Look Press
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