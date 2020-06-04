Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Отмечается, что недавно словенская "Олимпия" пожаловалась в Международную федерацию футбола из-за того, что казанский клуб не хочет платить неустойку за несвоевременную оплату трансфера хорватского защитника Филипа Уремовича.
"Рубин" же в свою очередь смог снизить сумму неустойки более чем в 10 раз. До погашения долгов перед "Олимпией" казанцы не смогут регистрировать новичков.
ФИФА запретила "Рубину" регистрировать новых футболистов
ФИФА запретила "Рубину" регистрировать новых футболистов.
Фото: ФК "Рубин"
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