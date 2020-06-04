По информации Metaratings, у команды из Швейцарии большие проблемы с финансами, поэтому клуб может избавиться от нескольких игроков.
"Железнодорожники" рассматривают Митрюшкина в качестве подмены Маринато Гилерме. Контракт с Антоном Коченковым продлен не будет. Также неизвестно о будущем Никиты Медведева.
24-летний Антон Митрюшкин выступал за "Спартак" с 2009 по 2015. Затем вратарь перешел в швейцарский "Сьон". За него он провел 63 матча и пропустил 108 голов. Митрюшкин является чемпионом Европы до 17-ти лет, а также серебряным призером Евро-2015 до 19-ти лет.
"Локомотив" интересуется голкипером "Сьона" Митрюшкиным
Экс-вратарь "Спартака" Антон Митрюшкин, ныне выступающий за швейцарский "Сьон", вошел в список интересов "Локомотива".
Фото: ФК "Сьон"
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