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Бабаев объяснил, откуда берутся слухи об интересе ЦСКА к разным игрокам

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о том, откуда могут брать новости о возможных трансферах армейского клуба.
ПФК ЦСКА
"Сейчас все автоматизировано. Существует система, где клубы могут узнать информацию о футболистах — матчи, голы, срок контракта и так далее. К сожалению, как мы недавно узнали, с некоторых ресурсов осуществляется утечка данных, какой именно клуб просматривал информацию о том или ином игроке", - цитирует Бабаева официальный сайт армейского клуба.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 22 матчах 36 очков.

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.


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Теги: Бабаев цска
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