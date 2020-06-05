"Сейчас все автоматизировано. Существует система, где клубы могут узнать информацию о футболистах — матчи, голы, срок контракта и так далее. К сожалению, как мы недавно узнали, с некоторых ресурсов осуществляется утечка данных, какой именно клуб просматривал информацию о том или ином игроке", - цитирует Бабаева официальный сайт армейского клуба.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 22 матчах 36 очков.
Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.
Бабаев объяснил, откуда берутся слухи об интересе ЦСКА к разным игрокам
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о том, откуда могут брать новости о возможных трансферах армейского клуба.
ПФК ЦСКА
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