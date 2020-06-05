"Тамбов" на постоянной основе может переехать в Нижний Новгород

Об этом сообщил генеральный директор клуба Павел Худяков.
"Ведутся переговоры, обсуждаем разные варианты. В том числе и возможность того, чтобы "Нижний Новгород" переехал в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород", - цитирует Худякова ТАСС.
"Тамбов" занимает 11-место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 22 матчах.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.
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Фото: © ФК "Тамбов"
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