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"Тамбов" на постоянной основе может переехать в Нижний Новгород

"Тамбов" может начать проводить матчи в Нижнем Новгороде.
Фото: © ФК "Тамбов"
Об этом сообщил генеральный директор клуба Павел Худяков.

"Ведутся переговоры, обсуждаем разные варианты. В том числе и возможность того, чтобы "Нижний Новгород" переехал в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород", - цитирует Худякова ТАСС.

"Тамбов" занимает 11-место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 22 матчах.

Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.

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Теги: Тамбов
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