Напомним, Смолов на правах аренды выступает за "Сельту" до фактического окончания сезона. В текущем чемпионате он забил один гол в шести матчах.
- Не исключаю, что он задержится в Испании, если ярко проявит себя при возобновлении чемпионата.
Федор переехал в Испанию практически прямиком с предсезонных сборов "Локомотива", так что ему объективно было трудно на тот момент. Потом случился коронавирус. Ближайшие два месяца будут для него важными, - приводит слова Черчесова "Деловой Петербург"
Ранее сообщалось, что возможной причиной аренды игрока стали его напряжённые отношения с экс-наставником железнодорожников Юрием Сёминым. С 1 июня "Локомотив" возглавляет Марко Николич.
"Не исключаю, что он задержится". Черчесов - о карьере Смолова в Испании
Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мнением по поводу перспектив Фёдора Смолова в Ла Лиге.
Фото: Getty Images
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