Об этом сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
"Мы очень рады, что футбольные клубы проявили инициативу и решили поблагодарить их за самоотверженный труд", - цитирует Дюкова пресс-служба РФС.
Президент РПЛ Сергей Прядкин отметил, что к акции присоединятся все клубы чемпионата России.
Чемпионат России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновится сезон 19 июня.
В турнирной таблице РПЛ лидирует "Зенит", в активе которого 50 очков.
23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам
23-й тур чемпионата России будет посвящен врачам и медицинским работникам.
Фото: Матч ТВ
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