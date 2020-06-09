"Пьяный человек нанёс такой ущерб другому человека, что тот умер. И не важно, Ефремов это или кто-то ещё. Каким бы он ни был хорошим актёром, его должны судить по всей строгости закона.
Мне жалко Ефремова, эта авария - следствие тяжёлой болезни, он с ней не справился", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Вчера, 8 июня Ефремов, управляя своим внедорожником, в центре Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной. Водителя "Лады" госпитализировали в больницу, где он ночью скончался. Сам Ефремов практически не пострадал. В крови у него был алкоголь. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы.
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Широков - о Ефремове: мне его жалко, эта авария - следствие тяжёлой болезни
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Роман Широков прокомментировал смертельное ДТП с участием актера и известного болельщика красно-белых Михаила Ефремова.
ruskino.ru
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