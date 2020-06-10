Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, такой вопрос обсуждался на минувшем исполкоме РФС.
Ранее было принято решение допускать на матчи возобновлённого сезона лишь 10 процентов зрителей от общей заполняемости арены. Чемпионат России вернётся 19 июня.
Возможно увеличение количества допущенных на стадионы болельщиков после 1 июля
Стало известно, что после 1 июля количество допущенных на стадионы РПЛ болельщиков может вырасти до 30-ти процентов от общей вместимости арены.
Фото: Sport24
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