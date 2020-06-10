- Мы обязаны бороться только за первое место в РПЛ, ставить перед собой задачу каждый сезон выступать в Лиге чемпионов.
Мы хотим выходить в плей-офф. Но сейчас уровень ее участников столь высок, что участие в 1/8 финала автоматом никому не гарантировано. Работаем над тем, чтобы прогрессировать на всех направлениях, - цитирует Семака СЭ.
Напомним, в Лиге чемпионов текущего сезона петербургский клуб оказался на последнем месте в своей группе. От выхода "Зенит" отделил один балл, клуб набрал 7 очков. На групповом этапе команде противостояли "РБ Лейпциг", "Лион" и "Бенфика".
В сезоне РПЛ команда из Санкт-Петербурга занимает лидирующую строчку, опережая ближайших преследователей на 9 очков. В активе "Зенита" 50 баллов.
Семак: мы хотим выходить в плей-офф ЛЧ, но сейчас уровень ее участников очень высок
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об уровне Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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