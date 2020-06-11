Об этом сообщает РБ-Спорт. "Ростов" и ЦСКА уже контактировали с представителями игрока, так как его контракт с греческим клубом истекает этим летом. Источник утверждает, что у армейцев больше шансов, так как в Ростове посчитали запросы бразильца по зарплате неподъемными.
Также сообщается, что Маурисио намерен получить российский паспорт. Это существенно облегчает задачу командам РПЛ, так как со следующего сезона вступит новый формат лимита на легионеров.
Помимо "Зенита" бразилец также выступал в России за грозненский "Терек" (ныне "Ахмат"). Хавбек интересен также клубам из Испании, но Маурисио хочет вернутся в РПЛ.
Два клуба из верхней пятерки РПЛ планируют подписать экс-хавбека "Зенита" Маурисио
Полузащитник ПАОКа Маурисио может снова переехать в Россию.
Фото: Sportbox
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