Савин: по ошибке отправил сообщение "Чпокните ЦСКА" Газзаеву вместо Карпина

Блогер Евгений Савин рассказал историю, как однажды он по ошибке отправил сообщение Валерию Газзаеву вместо Валерия Карпина.

Фото: YouTube-канал "КраСава"