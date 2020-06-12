Савин начал с того, что во время съемок видео с Валерием Карпиным для его канала была обнаружена футболка в цветах ростовской команды. Блогер предложил тренеру надеть ее на матч с ЦСКА.
- Накануне игры пишу Валерию Георгиевичу голосовое сообщение: "Чпокните ЦСКА и не забудьте надеть футболку, супруге привет". Проходит время, Карпин не отвечает. Тем более смотрю: они выиграли, Карпин вроде должен быть довольным. Захожу в телефон и понимаю, что я отправил сообщение Валерию Георгиевичу Газзаеву.
Мне кажется, он просто с ума сошел. При этом сообщение он прослушал, я просто плакал, - сказал Савин в видео YouTube-канала "Миля".
Евгений Савин открыл свой проект на YouTube в 2018 году. Сейчас на его канал подписано более 986 тысяч человек, снято более 55 выпусков.
Савин берет интервью у известных российских игроков, проводит футбольные расследования, задает откровенные и провокационные вопросы. В прошлом Евгений является профессиональным футболистом.
Савин: по ошибке отправил сообщение "Чпокните ЦСКА" Газзаеву вместо Карпина
Блогер Евгений Савин рассказал историю, как однажды он по ошибке отправил сообщение Валерию Газзаеву вместо Валерия Карпина.
Фото: YouTube-канал "КраСава"
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