"Алексей Миранчук, как и его брат Антон, дает понять, что хочет поиграть в Европе. Это правильно. Сейчас не те времена, когда наши футболисты уезжали за рубеж в возрасте на заработки. Пробовать свои силы в Европе надо, когда находишься на пике. Считаю, что и у Миранчука может получиться. У него отличные данные, он находится в расцвете сил", - цитирует Сафонова betonmobile.ru.
В нынешнем сезоне чемпионата России Алексей Миранчук провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач. Его соглашение с "Локо" истекает в 2021 году. Сообщалось, что "железнодорожники" хотят заключить с Миранчуком новый контракт на 5 лет.
"Локомотив" готовится предложить Алексею Миранчуку новый контракт на пять лет
Ранее была информация, что в услугах Миранчука заинтересованы итальянские клубы.
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Агент Сафонов: у Миранчука может получиться в Европе. У него отличные данные
Агент Александр Сафонов считает, что полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук сможет заиграть в европейских клубах.
Фото: ФК "Локомотив"
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