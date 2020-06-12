Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко рассказала об отношениях с Денисом Глушаковым

"Мы с ним дружим. Он не подкатывает ко мне. Мы давно с ним знакомы. Дружу с Сашей Головиным, могу пообщаться, попереписываться с Черышевым. Акинфеев поздравил меня с днем рождения. Никаких романов", - сказала Коваленко в инстаграме в прямом эфире с Марией Командной.
25-летняя Коваленко выступает за ЦСКА с 2017 года. Ранее она играла за ЦСП Измайлово и "Россиянка".
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Фото Instagram.
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