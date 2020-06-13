Специалист тренировал женскую команду армейцев с 2018 по 2019.
- Когда он в 2018 году тренировал ЦСКА, было комфортно. Он прямой человек: если ты дерьмо, так и скажет. Не будет подбирать выражения. Мне кажется, только так можно добиться авторитета у игроков, - цитирует Коваленко Советский спорт.
53-летний Григорян возглавил "Урарту" в ноябре 2019 года. Ранее он тренировал "Тамбов", "Луч-Энергию", "Анжи", "Тосно" и многие другие клубы.
25-летняя Ксения Коваленко выступает за ЦСКА с 2017 года. С 2014 вызывается в национальную команду.
Футболистка Коваленко - о Григоряне: он прямой человек. Если ты де**мо, так и скажет
Футболистка сборной России и московского ЦСКА Ксения Коваленко прокомментировала период работы с тренером Александром Григоряном.
Фото: Советский Спорт
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