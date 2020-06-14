"Игроки не полностью выполнили установку. Сложно внести большие изменения за одну тренировку, но в субботу мы работали над многими вещами, кое-что сделали перед матчем. Футболисты старались. Я доволен. Не сказать, что в восторге, но и не расстроен", - цитирует Николича официальный сайт клуба.
Николич возглавит московский клуб 1 июня.
На данный момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновится РПЛ 19 июня. Железнодорожники в первой игре после возобновления сыграют дома с "Оренбургом". Встреча состоится 21 июня.
"Локомотив" находится на 2-м месте в турнирной таблице, набрав в 22 турах 41 очко.
Николич - о матче с "Тамбовом": не сказать, что в восторге, но и не расстроен
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал победу в товарищеском матче над "Тамбовом" со счетом 1:0.
Фото: © ФК "Локомотив"
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