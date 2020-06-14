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Экс-игрок "Зенита": у "Газпрома" сейчас не все так безоблачно. Может встать вопрос о финансировании команды

Экс-форвард "Зенита" Андрей Николаев поделился мнением о перспективах клубов РПЛ после пандемии коронавируса.
Фото: РИА Новости
- Большинство клубов, на мой взгляд, ожидает снижение бюджетов, что обязательно скажется и на трансферной политике, и на результатах. Не уверен, что это не коснется "Зенита" и его покровителей. У "Газпрома" сейчас тоже не все так безоблачно. Может встать вопрос: финансировать ли дальше "Зенит"? - цитирует Николаева Спорт уик-энд.

Также Николаев отметил, что речь не идет от полного отказа от финансирования. Тем не менее, сокращение бюджета на 50% также является большим ударом по клубу. Однако если рассматривать такие команды, как "Уфа" или "Тамбов", то, по словам экс-футболиста, такие урезания средств могут стать фатальными - клубы могут быть на грани банкротства.

- Если на старте нового сезона нам удастся сохранить все команды, которые сейчас играют в Премьер-лиге, это будет большая победа! - заключил Николаев.

Напомним, все российские лиги ушли на паузу в марте из-за пандемии коронавируса. Сезон РПЛ решено было возобновить, ФНЛ и ПФЛ были завершены досрочно.

Рестарт чемпионата намечен на 19 июня.


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Теги: Николаев Зенит
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